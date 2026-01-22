Gamereactor

Sport

Slik ser du hovedrunden i Europamesterskapet i håndball for menn 2026 fra 22.-28. januar

Tider og datoer for alle de kommende kampene i Europamesterskapet i håndball for menn

HQ

Europamesterskapet i håndball for menn 2026 har fullført den innledende runden, som eliminerte halvparten av de 24 lagene som deltok i utgaven. Fra i dag, torsdag 22. januar, til 28. januar finner hovedrunden sted.

I motsetning til andre konkurranser er dette en miniliga, med to grupper på seks lag: Etter fire kamper går de to beste til semifinalen, den tredje går direkte til en kamp om femteplassen, og de tre siste blir eliminert.

Hovedrunde: Gruppe I (Herning)


    Torsdag 22. januar 2026



    • Tyskland mot Portugal: 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Spania mot Norge 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Frankrike mot Danmark: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Lørdag 24. januar 2026



    • Frankrike mot Portugal: 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Spania mot Danmark 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Tyskland mot Norge: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Mandag 26. januar 2026



    • Portugal mot Norge 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Spania mot Frankrike: 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Tyskland mot Danmark: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Onsdag 28. januar 2026



    • Spania mot Portugal: 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Tyskland mot Frankrike: 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Danmark mot Norge: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Hovedrunde: Gruppe II (Malmö)

    Fredag 23. januar 2026



    • Island mot Kroatia: 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Sveits mot Ungarn: 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Slovenia mot Sverige: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Søndag 25. januar 2026



    • Slovenia - Ungarn: 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Island mot Sverige: 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Sveits mot Kroatia: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Tirsdag 27. januar 2026



    • Sveits mot Island: 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Slovenia mot Kroatia: 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Sverige - Ungarn: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Onsdag 28. januar 2026



    • Slovenia mot Island: 15:30 CET / 14:30 GMT

    • Kroatia mot Ungarn: 18:00 CET / 17:00 GMT

    • Sveits mot Sverige: 20:30 CET / 19:30 GMT

    Semifinalene spilles 30. januar, og finalen og kampen om tredjeplassen spilles 1. februar.

    Slik ser du hovedrunden i EHF-mesterskapet i herrehåndball

    Hvis du er interessert i EHF Men's Handball Championship, her er en liste over kanaler hvor du kan se konkurransen live:


    • Danmark: TV2

    • Østerrike: ORF Sport

    • Ungarn MTVA

    • Nederland Ziggo Sport

    • Portugal RTP

    • Spania Teledeporte

    • Italia Pallamano TV

    • Tyskland DynMedia, ARD/ZDF

    • Sverige: Sport Extra/Viaplay

    • Norge: Viaplay Viaplay

    • Finland: Viaplay Viaplay

    Her har du en mer detaljert liste over hvilke kringkastere som viser hver enkelt kamp. Kommer du til å følge ditt lands lag i håndball-EM for menn?

    Bogac Erkan / Shutterstock

