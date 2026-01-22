Slik ser du hovedrunden i Europamesterskapet i håndball for menn 2026 fra 22.-28. januar

HQ

Europamesterskapet i håndball for menn 2026 har fullført den innledende runden, som eliminerte halvparten av de 24 lagene som deltok i utgaven. Fra i dag, torsdag 22. januar, til 28. januar finner hovedrunden sted.

I motsetning til andre konkurranser er dette en miniliga, med to grupper på seks lag: Etter fire kamper går de to beste til semifinalen, den tredje går direkte til en kamp om femteplassen, og de tre siste blir eliminert.

Hovedrunde: Gruppe I (Herning)