Slik ser du hovedrunden i Europamesterskapet i håndball for menn 2026 fra 22.-28. januar
Europamesterskapet i håndball for menn 2026 har fullført den innledende runden, som eliminerte halvparten av de 24 lagene som deltok i utgaven. Fra i dag, torsdag 22. januar, til 28. januar finner hovedrunden sted.
I motsetning til andre konkurranser er dette en miniliga, med to grupper på seks lag: Etter fire kamper går de to beste til semifinalen, den tredje går direkte til en kamp om femteplassen, og de tre siste blir eliminert.
Hovedrunde: Gruppe I (Herning)
- Tyskland mot Portugal: 15:30 CET / 14:30 GMT
- Spania mot Norge 18:00 CET / 17:00 GMT
- Frankrike mot Danmark: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Frankrike mot Portugal: 15:30 CET / 14:30 GMT
- Spania mot Danmark 18:00 CET / 17:00 GMT
- Tyskland mot Norge: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Portugal mot Norge 15:30 CET / 14:30 GMT
- Spania mot Frankrike: 18:00 CET / 17:00 GMT
- Tyskland mot Danmark: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Spania mot Portugal: 15:30 CET / 14:30 GMT
- Tyskland mot Frankrike: 18:00 CET / 17:00 GMT
- Danmark mot Norge: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Island mot Kroatia: 15:30 CET / 14:30 GMT
- Sveits mot Ungarn: 18:00 CET / 17:00 GMT
- Slovenia mot Sverige: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Slovenia - Ungarn: 15:30 CET / 14:30 GMT
- Island mot Sverige: 18:00 CET / 17:00 GMT
- Sveits mot Kroatia: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Sveits mot Island: 15:30 CET / 14:30 GMT
- Slovenia mot Kroatia: 18:00 CET / 17:00 GMT
- Sverige - Ungarn: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Slovenia mot Island: 15:30 CET / 14:30 GMT
- Kroatia mot Ungarn: 18:00 CET / 17:00 GMT
- Sveits mot Sverige: 20:30 CET / 19:30 GMT
- Danmark: TV2
- Østerrike: ORF Sport
- Ungarn MTVA
- Nederland Ziggo Sport
- Portugal RTP
- Spania Teledeporte
- Italia Pallamano TV
- Tyskland DynMedia, ARD/ZDF
- Sverige: Sport Extra/Viaplay
- Norge: Viaplay Viaplay
- Finland: Viaplay Viaplay
Torsdag 22. januar 2026
Lørdag 24. januar 2026
Mandag 26. januar 2026
Onsdag 28. januar 2026
Hovedrunde: Gruppe II (Malmö)
Fredag 23. januar 2026
Søndag 25. januar 2026
Tirsdag 27. januar 2026
Onsdag 28. januar 2026
Semifinalene spilles 30. januar, og finalen og kampen om tredjeplassen spilles 1. februar.
Hvis du er interessert i EHF Men's Handball Championship, her er en liste over kanaler hvor du kan se konkurransen live:
