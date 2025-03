Slik ser du innendørs-EM i friidrett i Apeldoorn denne helgen

HQ

2025 European Athletics, som finner sted i Apeldoorn i Nederland, har samlet mer enn 600 utøvere fra 46 land til innendørskonkurransen. Det inkluderer OL-medaljør Femke Bol, som deltok i vertslandets første gullmedalje, på 4x400 meter stafett, på torsdag, dag 1 av mesterskapet.

Men det er fortsatt mye som skal klaffe, med konkurranser hele helgen 6.-9. mars, og et svært tett program med konkurranser som starter tidlig om morgenen og avsluttes om kvelden, med deltakelse av kjente medaljevinnere som den greske lengdehopperen Miltiadis Tentoglou, den tyske kulestøteren Yemisi Ogunleye eller den norske løperen Jakob Ingebrigtsen.

Slik ser du innendørs-EM i friidrett 2025 direkte

Hvis du vil følge med på alt som skjer, selv om lokale TV-kanaler kanskje sender det, kan du følge det fra hvor som helst fra Eurovision-plattformen. Den er gratis å bruke, og den gir deg tilgang til alle direktesendte konkurranser, selv om den kan omdirigere deg til nasjonale TV-kringkastere (vi har prøvd det i Spania, og noen konkurranser sender deg til den offisielle TVE-strømmen på deres egen plattform).

I land som Tyskland eller Frankrike er denne plattformen den eneste måten å se det på. En kort liste over andre kringkastere for å se Apeldoorn European Athletics er denne.



Danmark: DR



Finland: YLE YLE



Hellas ERT



Irland RTE



Italia RAI



Nederland NOS



Portugal RTP



Spania TV



STORBRITANNIA BBC



Du finner en fullstendig liste over europeiske TV-kanaler for innendørs friidrettsmesterskap her. Mesterskapet varer frem til søndag 9. kamp.