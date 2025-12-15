Slik ser du Intercontinental Cup 2025: Paris Saint-Germain mot Flamengo

HQ

Den andre utgaven av Intercontinental Cup avsluttes denne uken. Denne nye turneringen ble opprettet i fjor av FIFA med de seks vinnerne av alle klubbmesterskapene fra hvert av FIFA-forbundene, selv om vinneren av UEFA Champions League er direkte kvalifisert til finalen (de spiller altså bare én kamp).

Etter at Real Madrid vant den første utgaven i fjor (av turneringen som tidligere var kjent som Club World Cup, før den ble omgjort til noe helt annet), står vinneren av UEFA Champions League, Paris Saint-Germain, i 2025-utgaven mot vinneren av CONMEBOL Copa Libertadores, Flamengo, den brasilianske klubben fra Rio de Janeiro som også vant Brasileirão.

Flamengo slo Cruz Azul fra Mexico 2-1 i Derby of the Americas 10. desember i fjor, og slo senere den egyptiske klubben Pyramids i Challenger Cup 13. desember. Tidligere har Pyramids, som vant den afrikanske cupen, slått Auckland City 3-0 og Al-Ahli 3-1.



Finale i Intercontinental Cup: 17. desember, 18:00 CET, 17:00 GMT



Finalen i Intercontinental Cup vil være tilgjengelig på beIN Sports, FIFA+ og DAZN. Kommer du til å følge Intercontinental Cup i år?