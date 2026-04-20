Slik ser du Laureus World Sports Awards 2026 i dag og nominasjonene

Sportens Oscar-utdeling finner sted i Madrid i dag.

Laureus World Sports Awards, som regnes som "idrettens Oscar", deles ut i kveld, 20. april, i Madrid. Dette er en av de mest prestisjefylte prisutdelingene i idrettsverdenen, med syv kategorier som feirer de beste individuelle idrettsutøverne, lagene, gjennombruddene og samfunnsprogrammene med positiv sosial innvirkning.

I kategorien årets idrettsmann er Carlos Alcaraz fra Spania, Ousmane Dembélé fra Frankrike, Mondo Duplantis fra Sverige, Marc Márquez fra Spania, Tadej Pogaca fra Slovenia og Jannik Sinner fra Italia nominert.

I kategorien årets idrettskvinne er kandidatene Aitana Bonmatí fra Spania, Melissa Jefferson-Wooden fra USA, Faith Kipyegon fra Kenya, Katie Ledecky fra USA, Sydney McLaughlin-Levrone fra USA og Aryna Sabalenka fra Hviterussland.

Slik ser du Laureus Awards 2026

Prisutdelingen, som holdes i Cibeles-palasset i Madrid (rådhuset), starter kl. 20:00 CEST, 19:00 BST. I de fleste land i Europa vil den bli sendt via HBO Max, Eurosport eller Discovery+.


  • Tyskland: Sky

  • Frankrike Bein France

  • Italia Sky Italia

  • Spania RTVE / Teledeporte

  • Storbritannia og Irland: Premier Sports

Nominasjoner til Laureus World Sports Awards 2026

I fjor ble Mondo Duplantis, Simone Biles og Real Madrid for herrer valgt som vinnere i kategoriene idrettsutøvere og lag. Her er en påminnelse om de nominerte til Laureus World Sports Awards i 2026 :

Årets Laureus World Sportsman


  • Carlos Alcaraz (tennis)

  • Ousmane Dembélé (fotball)

  • Mondo Duplantis (stavsprang)

  • Marc Márquez (MotoGP)

  • Tadej Pogacar (sykling)

  • Jannik Sinner (tennis)

Årets Laureus World Sportswoman


  • Aitana Bonmatí (fotball)

  • Melissa Jefferson-Wooden (friidrett)

  • Faith Kipyegon (friidrett)

  • Katie Ledecky (svømming)

  • Sydney McLaughlin-Levrone (friidrett)

  • Aryna Sabalenka (tennis)

Årets Laureus World Team


  • Englands fotballag for kvinner

  • Europas Ryder Cup-lag

  • Indias cricketlag for kvinner

  • McLaren Formel 1-team

  • Oklahoma City Thunder

  • Paris Saint-Germain

Laureus World Breakthrough of the Year


  • Désiré Doué (fotball)

  • João Fonseca (tennis)

  • Shai Gilgeous-Alexander (basketball)

  • Luke Littler (dart)

  • Lando Norris (motorsport)

  • Zidi Yu (svømming)

Laureus World Action Sportsperson of the Year


  • Yago Dora (surfing)

  • Kilian Jornet (fjellsport)

  • Chloe Kim (snowboard)

  • Rayssa Leal (skateboarding)

  • Molly Picklum (surfing)

Laureus World Sportsperson of the Year med en funksjonsnedsettelse


  • Gabriel Araújo (svømming)

  • Simone Barlaam (svømming)

  • David Kratochvíl (svømming)

  • Catherine Debrunner (friidrett)

  • Kiara Rodríguez (friidrett)

  • Kelsey DiClaudio (paraishockey)

Laureus Sport for Good-prisen


  • Fútbol Mas (veldedig organisasjon for ungdomsidrett)

  • MindLeaps (utdanning gjennom dans)

  • Transformación Social TRASO (kampsport + terapi)

  • A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (inkluderende idrett)

  • Rugby for Good (rugby for ungdom med ADHD)

  • Kings County Tennis League (oppsøkende tennis)

Laureus World Sports Awards deles ut i Madrid. Hvem tror du vinner i år?

