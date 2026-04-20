Slik ser du Laureus World Sports Awards 2026 i dag og nominasjonene
Sportens Oscar-utdeling finner sted i Madrid i dag.
Laureus World Sports Awards, som regnes som "idrettens Oscar", deles ut i kveld, 20. april, i Madrid. Dette er en av de mest prestisjefylte prisutdelingene i idrettsverdenen, med syv kategorier som feirer de beste individuelle idrettsutøverne, lagene, gjennombruddene og samfunnsprogrammene med positiv sosial innvirkning.
Slik ser du Laureus Awards 2026
Prisutdelingen, som holdes i Cibeles-palasset i Madrid (rådhuset), starter kl. 20:00 CEST, 19:00 BST. I de fleste land i Europa vil den bli sendt via HBO Max, Eurosport eller Discovery+.
- Tyskland: Sky
- Frankrike Bein France
- Italia Sky Italia
- Spania RTVE / Teledeporte
- Storbritannia og Irland: Premier Sports
Nominasjoner til Laureus World Sports Awards 2026
I fjor ble Mondo Duplantis, Simone Biles og Real Madrid for herrer valgt som vinnere i kategoriene idrettsutøvere og lag. Her er en påminnelse om de nominerte til Laureus World Sports Awards i 2026 :
Årets Laureus World Sportsman
- Carlos Alcaraz (tennis)
- Ousmane Dembélé (fotball)
- Mondo Duplantis (stavsprang)
- Marc Márquez (MotoGP)
- Tadej Pogacar (sykling)
- Jannik Sinner (tennis)
Årets Laureus World Sportswoman
- Aitana Bonmatí (fotball)
- Melissa Jefferson-Wooden (friidrett)
- Faith Kipyegon (friidrett)
- Katie Ledecky (svømming)
- Sydney McLaughlin-Levrone (friidrett)
- Aryna Sabalenka (tennis)
Årets Laureus World Team
- Englands fotballag for kvinner
- Europas Ryder Cup-lag
- Indias cricketlag for kvinner
- McLaren Formel 1-team
- Oklahoma City Thunder
- Paris Saint-Germain
Laureus World Breakthrough of the Year
- Désiré Doué (fotball)
- João Fonseca (tennis)
- Shai Gilgeous-Alexander (basketball)
- Luke Littler (dart)
- Lando Norris (motorsport)
- Zidi Yu (svømming)
Laureus World Action Sportsperson of the Year
- Yago Dora (surfing)
- Kilian Jornet (fjellsport)
- Chloe Kim (snowboard)
- Rayssa Leal (skateboarding)
- Molly Picklum (surfing)
Laureus World Sportsperson of the Year med en funksjonsnedsettelse
- Gabriel Araújo (svømming)
- Simone Barlaam (svømming)
- David Kratochvíl (svømming)
- Catherine Debrunner (friidrett)
- Kiara Rodríguez (friidrett)
- Kelsey DiClaudio (paraishockey)
Laureus Sport for Good-prisen
- Fútbol Mas (veldedig organisasjon for ungdomsidrett)
- MindLeaps (utdanning gjennom dans)
- Transformación Social TRASO (kampsport + terapi)
- A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (inkluderende idrett)
- Rugby for Good (rugby for ungdom med ADHD)
- Kings County Tennis League (oppsøkende tennis)
Laureus World Sports Awards deles ut i Madrid. Hvem tror du vinner i år?