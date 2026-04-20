Slik ser du Laureus World Sports Awards 2026 i dag og nominasjonene

Laureus World Sports Awards, som regnes som "idrettens Oscar", deles ut i kveld, 20. april, i Madrid. Dette er en av de mest prestisjefylte prisutdelingene i idrettsverdenen, med syv kategorier som feirer de beste individuelle idrettsutøverne, lagene, gjennombruddene og samfunnsprogrammene med positiv sosial innvirkning.

I kategorien årets idrettsmann er Carlos Alcaraz fra Spania, Ousmane Dembélé fra Frankrike, Mondo Duplantis fra Sverige, Marc Márquez fra Spania, Tadej Pogaca fra Slovenia og Jannik Sinner fra Italia nominert.

I kategorien årets idrettskvinne er kandidatene Aitana Bonmatí fra Spania, Melissa Jefferson-Wooden fra USA, Faith Kipyegon fra Kenya, Katie Ledecky fra USA, Sydney McLaughlin-Levrone fra USA og Aryna Sabalenka fra Hviterussland.

Slik ser du Laureus Awards 2026

Prisutdelingen, som holdes i Cibeles-palasset i Madrid (rådhuset), starter kl. 20:00 CEST, 19:00 BST. I de fleste land i Europa vil den bli sendt via HBO Max, Eurosport eller Discovery+.



Tyskland: Sky



Frankrike Bein France



Italia Sky Italia



Spania RTVE / Teledeporte



Storbritannia og Irland: Premier Sports



Nominasjoner til Laureus World Sports Awards 2026

I fjor ble Mondo Duplantis, Simone Biles og Real Madrid for herrer valgt som vinnere i kategoriene idrettsutøvere og lag. Her er en påminnelse om de nominerte til Laureus World Sports Awards i 2026 :

Årets Laureus World Sportsman



Carlos Alcaraz (tennis)



Ousmane Dembélé (fotball)



Mondo Duplantis (stavsprang)



Marc Márquez (MotoGP)



Tadej Pogacar (sykling)



Jannik Sinner (tennis)



Årets Laureus World Sportswoman



Aitana Bonmatí (fotball)



Melissa Jefferson-Wooden (friidrett)



Faith Kipyegon (friidrett)



Katie Ledecky (svømming)



Sydney McLaughlin-Levrone (friidrett)



Aryna Sabalenka (tennis)



Årets Laureus World Team



Englands fotballag for kvinner



Europas Ryder Cup-lag



Indias cricketlag for kvinner



McLaren Formel 1-team



Oklahoma City Thunder



Paris Saint-Germain



Laureus World Breakthrough of the Year



Désiré Doué (fotball)



João Fonseca (tennis)



Shai Gilgeous-Alexander (basketball)



Luke Littler (dart)



Lando Norris (motorsport)



Zidi Yu (svømming)



Laureus World Action Sportsperson of the Year



Yago Dora (surfing)



Kilian Jornet (fjellsport)



Chloe Kim (snowboard)



Rayssa Leal (skateboarding)



Molly Picklum (surfing)



Laureus World Sportsperson of the Year med en funksjonsnedsettelse



Gabriel Araújo (svømming)



Simone Barlaam (svømming)



David Kratochvíl (svømming)



Catherine Debrunner (friidrett)



Kiara Rodríguez (friidrett)



Kelsey DiClaudio (paraishockey)



Laureus Sport for Good-prisen



Fútbol Mas (veldedig organisasjon for ungdomsidrett)



MindLeaps (utdanning gjennom dans)



Transformación Social TRASO (kampsport + terapi)



A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (inkluderende idrett)



Rugby for Good (rugby for ungdom med ADHD)



Kings County Tennis League (oppsøkende tennis)



Laureus World Sports Awards deles ut i Madrid. Hvem tror du vinner i år?