Tidligere denne måneden rapporterte vi at datautvinnere fant klare bevis på at en Fallout-crossover er på vei til Call of Duty: Modern Warfare III. Og nå har mer enn det blitt lekket, da X-kontoen CharlieIntel delte et lekket bilde som viser hvordan disse skinnene vil se ut når de er utgitt.

Så langt er det ingen offisielle ord om crossoveren, men det vil sannsynligvis bli kunngjort snart hvis Activision Blizzard og Bethesda vil ha noe nytt å si om dette samarbeidet.