Slik ser Pokémon Scarlet/Violet ut på Nintendo Switch 2

HQ

Selv om det ikke vil få en oppgradert versjon på samme måte som The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Kirby and the Forgotten Land, eller Super Mario Party Jamboree, blir vi fortalt at Pokémon Scarlet/Violet vil dra nytte av den oppgraderte maskinvaren i Nintendo Switch 2 for å tilby en jevnere og bedre opplevelse.

På denne fronten har et par øyeblikksbilder av spillet nå blitt delt via spillets koreanske nettsted, hvor vi nok en gang blir informert om at det vil støtte "gratis oppdateringer for Nintendo Switch 2", som vil resultere i gameplay med "jevnere bevegelse og skarpere grafikk."

Nettstedet forklarer at for å få tilgang til Switch 2 -oppgraderingen for spillet, må brukerne koble etterfølgersystemet sitt til Internett for å laste ned gratis oppdateringsdata, og når det gjelder hvordan dette vil endre og påvirke spillet, sjekk ut de to Switch 2 gameplay-skjermbildene nedenfor.