Slik ser sjøkamper ut i Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Mens den forhåndsvisningen vi fikk tilgang til av Goro Majimas soloeventyr i Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii kanskje etterlot oss litt kalde, har den nye traileren som Ryu Ga Gotoku Studio nettopp har avduket på Xbox Partner Preview økt forventningene litt.

I denne nye videoen får vi et første glimt av sjøkampsystemet som RGG har implementert for spillet, som ser ut til å følge i fotsporene til det som ble utviklet av Ubisoft for Assassin's Creed Black Flag, med noen få tilpasningsinnslag fra Sea of Thieves. Uansett ser det ut til at opplevelsen skinner litt lysere nå, men vi må vente litt lenger på å seile i Karibia som Shinanos Mad Dog.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii kommer til PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 og PS5 den 21. februar, og du kan se det seile i traileren nedenfor.