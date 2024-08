HQ

Disneys event i helgen viste frem mye nytt fra Marvel, Star Wars og Pixar. Mye av det som ble vist har imidlertid ikke blitt vist for publikum utenfor arrangementet. For eksempel ble det vist et eksklusivt klipp med Stitch som aldri ble sluppet til resten av oss. Nå har Disney imidlertid sluppet et helt annet klipp der romvesenet avslører at filmen kommer neste sommer. Siden vi ikke har sett hvordan han kommer til å se ut ennå, er dette også vårt første blikk på ham.