Premieren på Captain America: Brave New World er rett rundt hjørnet, og bringer tilbake Sam Wilson som Captain America. Men han er ikke det eneste kjente fjeset som vender tilbake - fans vil også se en karakter som ikke har dukket opp siden The Incredible Hulk fra 2008. Tim Blake Nelson repriser sin rolle fra den filmen, denne gangen som skurken kjent som The Leader. Frem til nå har vi ikke fått se karakteren, men et lite glimt har endelig blitt avslørt. Du kan sjekke ut bildet nedenfor.