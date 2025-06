Slik ser Ultraman ut i Superman

HQ

Det er ikke bare Lex Luthor som vil skape kaos på både planeten Jorden og Superman i den kommende filmen, som har premiere om bare to uker. Vi vet allerede at Ultraman vil dukke opp, og via Bluesky gir Gunn en bedre titt på karakteren.

Ultraman dukket opp i DC-universet i 1964, og han fungerer som en slags anti-versjon av Superman, noe som betyr at han er veldig ond i stedet for god, og også at han får styrke fra kryptonitt i stedet for å miste den.

Ultraman har dukket opp i flere inkarnasjoner siden den gang, og hvilken det er i filmen Superman vet vi ikke ennå, men noen fans gjetter på Doomsday, mens andre har avvist den teorien.

Med premieren 11. juli på Superman får vi se om Ultraman-teoriene holder stikk når det nye DC-universet sparkes i gang med et brak.