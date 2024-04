Slik ser Yoshi ut i nyinnspillingen av Paper Mario 2.

HQ

Dessverre ser det ut til å være litt tynt med nye og store spill til Switch i år, sannsynligvis et tegn på at en erstatning for konsollen venter rundt hjørnet. Når det er sagt, vil vi ikke være uten spill, ettersom Nintendo har flere mindre prosjekter på gang, inkludert nyinnspillingen av Paper Mario: The Thousand-Year Door.

Eventyret, som slippes 23. mai, inneholder ikke bare en papirtynn versjon av Mario - men også den like papirtynne Yoshi. Marios trofaste ridedyr hjelper rørleggeren med å komme seg over klipper og kan også assistere ham i kamp, og i et nytt X-innlegg får vi se hvordan dette ser ut.

Sjekk det ut nedenfor.