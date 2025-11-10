Slik vil Yoshi se ut i The Super Mario Galaxy Movie

HQ

Det er ingen stor hemmelighet at Yoshi vil dukke opp i The Super Mario Galaxy Movie når den har premiere 3. april. Så langt har vi imidlertid ikke fått et glimt av hvordan han vil se ut. Mario, Luigi, Peach og kanskje særlig Donkey Kong gjennomgikk et stort redesign for The Super Mario Bros. Movie, så det har vært mange spekulasjoner om Yoshi.

Men nå kan vi slutte å lure. Det amerikanske bakerfirmaet Pillsbury har ved et uhell (antar vi) lagt ut et bilde av kakedeig inspirert av filmen, noe som gir oss en god titt på den elskede dinosauren. Som du kan se i Bluesky-innlegget nedenfor, er endringene ganske små, men vi legger merke til at han har en skjellignende tekstur på huden.

For alle som fortsatt tviler på at det er ekte, kan vi minne om at Old Spice også ved et uhell la ut bilder av Yoshi for noen måneder siden, men den gang trodde mange at det var falskt. Nå som Pillsbury har publisert et relativt høyoppløselig bilde på nettsiden sin, som matcher det fra Old Spice, kan vi anta at det mest sannsynlig er slik Yoshi kommer til å se ut.

Hva synes du om film-Yoshi? Forhåpentligvis får vi se ham i aksjon i den første traileren senere denne måneden.