Slik ville Microsofts kansellerte nettsky-Xbox sett ut

Som du kanskje husker jobbet Microsoft praktisk talt åpent med en Xbox-konsoll designet for strømmet spilling, og den dukket til og med opp på Microsofts gamingsjefs geek-hylle i forbindelse med en livestream.

Og under Microsofts gigantiske lekkasje i fjor høst fikk vi vite detaljer om konsollen, som gikk under arbeidsnavnet Keystone. Men ... å få prisen på maskinvaren (som må leveres med en kontroller) ordentlig ned, viste seg å være vanskelig ettersom Xbox Series S allerede er ganske billig.

Planene ble dermed satt på vent, men nå har Windows Central funnet et patent for Keystone som gjør at vi nå kan ta en nærmere titt på enheten. Sammenlignet med størrelsen på en HDMI-kontakt, er det tydelig at dette ville ha vært en svært liten enhet, sannsynligvis omtrent sammenlignbar med en Apple TV 4K.

Sjekk ut tre bilder fra patentet nedenfor. Ville du ha vært interessert i Keystone?