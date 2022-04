HQ

Sandro Luiz de Paula er en 34 år gammel søramerikaner som elsker retroracing mer enn livet selv. Out Run, Chase HQ, Top Gear Racing - disse tre spillene har tydelig vært malen for Slipstream, som ble utgitt på PC for et par år siden, men som først nå rulles ut til konsoller.

Chase HQ, Out Run og Top Gear Racing. Tre superklassiske retroracere som dannet grunnlaget for Slipstream.

Jeg husker veldig, veldig godt første gang jeg så Out Run-arkademaskinen på fergen til Gotland. Jeg var ni år gammel og hadde nærmest aldri sett noe kulere i hele mitt liv. Min kjære bestemor så fort hvor fascinert jeg var og la på en femmer og så på mens jeg spilte. Out Run var magisk og Yu Suzukis ikoniske klassiker er spillet som Ansdor Studio baserte Slipstream på når det gjelder layout. Pikselbaserte landeveier ruller forbi i et rasende tempo mens en stillestående sportsbil med taggete kanter kaster seg rundt svingene. Jeg akselererer med A-knappen og bremser med B, som også lar meg drifte gjennom landeveiene. Drifting-animasjonen er basert på ynkelige to frames, som ser skummelt gammeldags ut og gjør det hele veldig enkelt. Alt føles helt digitalt og veldig platt med tanke på spillmekanikk. Det er så simpelt at det nesten er umulig å mislykkes her.

Designen er supersjarmerende.

Akkurat som i Out Run ruller bilen et par ganger i luften før den lander på hjulene igjen og fortsetter fremover dersom du lar sladden bli for bred og bilen treffer trær eller bygninger på kanten av veien. Det eneste som ikke har blitt lånt rett fra Segas klassiker er rivalbiten, da hver bane byr på en konkurranse mot en spesifikk motstanderbil som via pikselerte dialoger snakker til meg og forteller meg alt fra hvor rask hans/hennes bil er til hva han/hun skal spise til middag. Nå er ikke disse rivalene særlig sterke og racingen er verken utfordrende eller tight, noe som gjør at det hele raskt blir monotont. Men Slipstream er ikke dårlig. Det er retroflørtende sjarmerende og designmessig bedårende, men det varer ikke mer enn kanskje 25 minutter med aktiv spilletid før utfordringene er fullført og moroa er over.

Dialogen kan være morsom og gjennomsyret av satire, men føles vanligvis mest meningsløs.

Med tanke på at én person designet dette spillet basert på sin barndom med pikselbaserte motorveier, føles det urettferdig å være for hard, men i min verden burde dette være et gratis spill for iPhone...

