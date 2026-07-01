Slitherine har kjøpt rettighetene til « Blood Bowl » fra « Nacon »; det nye spillet skal presenteres denne måneden

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Nacon har vært i svært vanskelige farvann en stund nå, ettersom den franske utgiveren nylig begjærte konkurs, noe som fikk mange til å lure på hvordan dette ville påvirke utviklerne og de planlagte prosjektene. Det tok ikke lang tid før utvikleren Spiders ble lagt ned, og nå ser det ut til at det jobbes med å selge av noen av selskapets viktigste IP-rettigheter.

I en pressemelding avsløres det at Slitherine har trådt inn og ervervet lisensen og utgivelsesrettighetene, og til og med hele den tidligere utgivelseskatalogen, for Blood Bowl-serien. Serien er en amerikansk fotball-inspirert variant av Warhammer-universet, der vi ser orker og andre fraksjoner fra den middelalderske delen av Warhammer konkurrere i intense og voldelige kamper i jakten på (innvoller) og ære.

I kunngjøringen lover Slitherine at de vil fortsette å «samarbeide tett» med utvikleren Cyanide Studio, noe som betyr at teamet bak de eksisterende Blood Bowl-spillene vil fortsette å lage fremtidige utgaver, bare at en ny utgiver nå finansierer og distribuerer tittelen.

Dette skjer samtidig som Slitherine ønsker å utvikle og utvide sitt utvalg av Warhammer-prosjekter og -titler, særlig innenfor strategi- og taktikk-kategoriene. Vi har fått vite at informasjon om den neste Blood Bowl-tittelen vil bli delt senere denne måneden, som en del av Slitherine Next-arrangementet, som finner sted 22. juli kl. 17:00 BST/18:00 CEST.