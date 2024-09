Slitherine kjøper Battlefront

HQ

Battlefront har utviklet spill siden tidlig på 2000-tallet, med fokus på å skape ekstremt realistiske konfliktsimuleringer. Tittelen Combat Mission: Beyond Overlord ble utgitt i 2000 og var starten på en spillserie som strekker seg helt frem til i dag. Slitherine, en utgiver og utvikler av hovedsakelig komplekse strategispill, har nylig kunngjort at de har kjøpt Battlefront og skriver følgende:

"Dette strategiske trekket understreker Slitherines forpliktelse til å utvide krigsspillmarkedet på en meningsfull og bærekraftig måte, samtidig som de hedrer arven etter en merkevare som har fengslet tusenvis av fans over hele verden i over to tiår."

Studioets portefølje vil nå bli samlet under Slitherines tak. Stephen Grammont, som var med på å grunnlegge Battlefront, beskriver det som et viktig skritt for å styrke deres fremtid. De vil bli fullt integrert med sin nye utgiver og fortsette å skape spillene de er kjent for.