Slitterhead demoen er nå tilgjengelig på alle plattformer

Å prøve et spill før du kjøper det, kan være en smart måte å finne ut om det er noe for deg. I begynnelsen av november lanserte Bokeh Game Studio Slitterheadmed Keiichiro Toyama ved roret, kjent for Silent Hill, Gravity Rush og Siren-serien. Dette er absolutt en imponerende bakgrunn, selv om Slitterhead fikk en kjølig respons generelt.

Hvis du er nysgjerrig, finnes det en demo tilgjengelig for Xbox, PlayStation og PC. Hvis du bestemmer deg for å gå videre med det fullstendige spillet, vil fremgangen din fra demoen bli overført, slik at du kan fortsette utover det første kapittelet i demoen.

Kommer du til å spille Slitterhead denne julen?