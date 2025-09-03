Slough House blir låst ned i den femte sesongen av Slow Horses

HQ

Det er den tiden på året hvor en av de beste Apple TV+ -seriene kommer tilbake. Jepp, Slow Horses er snart tilbake på strømmetjenesten, alt for sin femte sesong, der vi får se Gary Oldman tilbake som den ikoniske Jackson Lamb og får i oppgave å nok en gang navigere i en verden av spionasje.

Apple TV+

Dette neste kapittelet i historien begynner 24. september, og det vil se hva som skjer når MI5 mistenker at en lekkasje kommer fra Slough House, noe som fører til at basen og dens dysfunksjonelle agenter blir jordet og forhindret i å gjøre det de gjør best. Men kort tid etter havner MI5 i søkelyset, og det fører til at Slow Horses må trå til igjen for å redde den hemmelige tjenesten.

Alt dette er teaset i traileren for de kommende episodene som nylig ble sluppet. Sjekk den ut nedenfor, og en rask påminnelse: Selv om dette er den femte sesongen av Slow Horses, er en sjette og en syvende på vei, om enn med en ny showrunner...