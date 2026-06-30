Verdensnyheter
Slovakia har satt ny rekord for den høyeste temperaturen noensinne
41 grader Celsius.
GTA 6 - Grand Theft Auto VI (PS5)
From 899.00 NOK at 4 stores
Store Price Shipping Delivery
Elkjøp
899.00 NOK
79.00 NOK
1-3 days
Buy
POWER
899.00 NOK
59.00 NOK
- days
Buy
platekompaniet.no
899.00 NOK
- days
Buy
Komplett
899.00 NOK
0.00 NOK
- days
Buy
HQ
Europa opplever en hetebølge for tiden, og alle slags rekorder blir slått i dette øyeblikk. Nå har Slovakia satt sin nye varmerekord, som rapportert av Yahoo og YLE.
Temperaturen i Slovakia steg til 41 grader Celsius mandag, i den sørøstlige delen av landet nær den ungarske grensen. Den forrige rekorden ble satt i 2007, da temperaturen steg til 40,3 grader Celsius.
Hedebølgen på 40 grader som har herjet over hele Europa, har beveget seg østover siden begynnelsen av uken. Den pågående hetebølgen er den varmeste som noensinne er registrert i Europa.