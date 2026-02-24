Slovakia kutter nødstrøm til Ukraina, og konflikten om oljetransitt eskalerer

HQ

Mandag stanset Slovakia nødstrømsforsyningen til Ukraina etter at Kiev ikke klarte å gjenoppta oljetransporten gjennom Druzhba-rørledningen innen en frist satt av statsminister Robert Fico. Avgjørelsen utdyper den økende kløften mellom de to landene etter at den russiske oljestrømmen ble stanset 27. januar, noe Ukraina mener var forårsaket av et russisk droneangrep nær Brody.

Fico anklaget Kiev for å ha tatt en "rent politisk beslutning" og advarte om at Slovakia kan komme til å ta ytterligere skritt, inkludert å revurdere sin støtte til Ukrainas EU-medlemskap. Han hevdet også at Slovakias ambassadør ble forhindret fra å inspisere den skadede delen av rørledningen. Ukrainas utenriksdepartement avviste ultimatumet som "utpressing" til fordel for Moskva, og insisterte på at reparasjonene pågår under konstant trussel om ytterligere russiske angrep.

Ungarn har støttet Slovakias standpunkt, og statsminister Viktor Orbáns regjering har blokkert EUs nye sanksjoner mot Russland og lånepakken på 90 milliarder euro til Kiev med mindre oljeleveransene gjenopptas. Striden kommer samtidig som Ukraina markerer at det er fire år siden Russland invaderte landet i full skala...