Slovenia signaliserer mulig tilbaketrekning fra Eurovision 2026 på grunn av Israels deltakelse Avgjørelsen gjenspeiler den økende uroen over den humanitære situasjonen i Gaza.

HQ Her i Spania har vi mottatt nyheter om at landet vårt kanskje ikke vil delta i Eurovision hvis Israel gjør det. Nå kan også Slovenia komme til å stå over neste års Eurovision Song Contest dersom Israel får lov til å delta. RTVSLO, landets nasjonale kringkaster, har informert Den europeiske kringkastingsunionen om at de ikke kan delta under de nåværende omstendighetene. Dette kommer på bakgrunn av økende bekymring i Europa over den humanitære krisen i Gaza og restriksjoner på medietilgang. Andre europeiske kringkastere har også uttrykt bekymring, og noen vurderer å trekke seg ut hvis Israel konkurrerer. Hva synes du om situasjonen? Slovenia i Eurovision Song Contest 2025 // Shutterstock