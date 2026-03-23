Slovenias liberale vinner over populistene i en syltynn valgseier

Robert Golob og hans liberale Frihetsbevegelse har vunnet det slovenske parlamentsvalget knepent over den populistiske blokken ledet av Janez Janša, ifølge de siste valgresultatene.

Golobs parti fikk 28,6 % av stemmene (29 mandater), like foran Janšas Slovenske demokratiske parti med 28 % (28 mandater) i det 90-seters parlamentet. Til tross for seieren markerer resultatet et betydelig fall fra Golobs tidligere flertall i 2022.

Resultatet etterlater Slovenia uten et klart regjeringsflertall, noe som betyr at den neste regjeringen vil være avhengig av komplekse koalisjonsforhandlinger mellom flere mindre partier.

Golob fremstilte valget som et valg mellom liberale demokratiske verdier og det han beskrev som en "illiberal" politikk med ledere som Viktor Orbán, en nær alliert av Janša. En Janša-seier ville ha styrket en voksende blokk av nasjonalistiske regjeringer i EU.

Valgkampen ble overskygget av beskyldninger om utenlandsk innblanding og spionasje. Slovenske myndigheter hevdet å ha forbindelser til Black Cube, et israelsk firma som var anklaget for overvåking og påvirkningsoperasjoner. Janša innrømmet å ha hatt kontakt med personer knyttet til firmaet, men nektet for å ha gjort noe galt.

Golob har bedt Ursula von der Leyen om å etterforske det han beskriver som en "hybrid trussel" mot EU, og understreker hvordan den politiske striden har spredd seg utenfor Slovenias grenser.