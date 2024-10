Slow Horses kommer tilbake for en sjette sesong

HQ

Etter avslutningen av sesong 4 av Slow Horses fikk vi se en trailer for sesong 5. Selv om denne oppførselen kan virke sprø, har det blitt et tema for serien, som ofte har avsluttet sine tidligere sesonger med glimt av den neste. Heldigvis ser det ut til at dette vil fortsette med sesong 5 også, ettersom Apple TV+ nå har bekreftet at Slow Horses har fått grønt lys for en sesong 6 også.

Med tanke på at Apple har utviklet en vane med å gi ut en sesong av serien hvert år, kan vi sannsynligvis forvente at sesong 5 kommer en gang i 2025 og sesong 6 er planlagt til 2026. Når det gjelder hva som kommer etter det, er det fortsatt en haug med Mick Herrons bøker som skal adapteres, så med mindre serien faller utfor en av de største klippene når det gjelder kvalitet og interesse, kan vi sannsynligvis forvente nyheter om en sesong 7 en gang etter at sesong 5 kommer neste år også.

Er du glad for å høre at Slow Horses ikke kommer til å gå noe sted med det første?