Slow Horses: Sesong 5

Det er ikke mange moderne TV-serier som jeg virkelig anser som et must å se. Av de få som er det, har de vanligvis ikke gått i mange sesonger. Dette betyr at å foreslå Arcane eller Andor er et litt merkelig utvalg, ettersom de har vært gode i to episoder. På Apple TV+ har serien Slow Horses vært bra i fire sesonger allerede. Fire sesonger som har debutert det ene året etter det andre, og nå er det på tide med en femte. Er sesong 5 noe man må se på TV?

For å si det enkelt, ja. Slow Horses' femte runde med episoder er nok et eksempel på TV på sitt beste. Den er intrikat og smart satt sammen, gripende og spennende, sløser aldri bort tiden din eller tar investeringen din for gitt, har vendinger som vil overraske, og den karakteristiske knivskarpe humoren også. Den er Slow Horses som man kunne forvente, men enda mer raffinert og underholdende, noe som gjenspeiler den trenden serien har hatt frem til nå, der hver sesong på en eller annen måte klarer å overgå den forrige.

Denne sesongen er litt annerledes enn den forrige, da den er tilbake til det vi kjenner og elsker ved serien. Det handler ikke om forsvunne familiemedlemmer som egentlig er utrolig farlige terrorister, men om spionasje og en politi- og røver-lignende spenning som hele tiden holder deg på kanten av stolen. Hvem er den egentlige hjernen her, hva er de egentlige motivene, hvordan kan situasjonen bli verre, kan MI5 og Slow Horses seire ...? Hver episode gir deg litt mer og holder deg gående helt til det store crescendoet i de siste episodene, der alle brikkene faller på plass. Det er et forbløffende puslespill som nok en gang viser at dette kanskje er den gjennomgående best skrevne TV-serien på Apple TV+ som finnes der ute akkurat nå.

Så selv om du kan forvente en historie og et plot som nok en gang lever opp til og til og med overgår de høye standardene som tidligere sesonger har lagt opp til, kan du også forvente nok en rekke flotte prestasjoner, med den alltid fantastiske Gary Oldman i spissen. For å si det rett ut: Jackson Lamb er kanskje Oldmans beste rollefigur hittil, og det sier ikke så rent lite, og i denne sesongen får vi en ytterligere forsmak på hvorfor det kan være tilfelle, i form av innsiktsfulle nikk inn i karakterens fortid som Oldman leverer med en slik intensitet og detaljrikdom at det føles som om du har levd disse øyeblikkene i Lambs sko. Denne karakteren fortsetter å være en av de mest fascinerende på skjermen, fordi han rett og slett er et forferdelig menneske, og likevel, i likhet med Slow Horses, ville du ikke nølt med å ri til helvetes porter og tilbake for ham, og det er i stor grad takket være Oldmans førsteklasses prestasjon.

Ellers lar denne sesongen, som det har vært vanlig med Slow Horses tidligere, noen av birollene skinne klarest, med Aimee-Ffion Edwards' Shirley og Tom Brookes Coe som blir fascinerende dypere personligheter. Jack Lowdens River er selvfølgelig fortsatt viktig, det samme er Kristin Scott Thomas som Diana og Christopher Chungs Roddy, men disse to personene som har føltes litt mer oversett tidligere, får sjansen til å blomstre, og de stjeler ved enkelte anledninger rampelyset.

Men poenget er at det høye nivået og den høye kvaliteten man har kunnet forvente av Slow Horses i de fire foregående sesongene, videreføres her. Det er enestående og uanstrengt underholdende TV, enormt fornøyelig uansett hvilken type TV du pleier å konsumere, og rett og slett helt uunnværlig TV. Bravo, Slow Horses, du fortsetter å være stjernen i den glitrende TV-kronen som Apple TV+ bærer.