Slow Horses - Sesong 6

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Selv om det finnes mange utmerkede TV-serier på Apple TV, er jeg overbevist om at den mest gjennomgående sterke serien er spiondramaet « Slow Horses. Vi har allerede fått fem strålende sesonger, og det er nettopp dette nivået av stabilitet kombinert med hyppigheten av nye sesonger (vanligvis én sesong i året) som gjør « Slow Horses til en så beundringsverdig og etterlengtet begivenhet hver høst for strømmetjenesten. Nå som tiden er inne for mer, dreier spørsmålet seg naturlig nok om hvorvidt « Slow Horses er tilbake i form, eller om serien begynner å vise tegn til utmattelse.

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La meg fjerne eventuelle bekymringer du måtte ha med en gang ved å si at dette kan være den beste sesongen av « Slow Horses til nå. Sesong 6, basert på Mick Herrons romaner «Joe Country» og «Slough House», har alt du kan ønske deg fra en TV-sesong på seks episoder. Det er sjokkerende avsløringer, forbløffende svik, hjerteskjærende dødsfall, intrikate intriger og mysterier, skuespill av høy kvalitet, et raskt, men balansert tempo, lett og vittig humor, samt følelsesmessige tråder som også utforskes. Det er virkelig et komplett pakke.

Kort fortalt går denne sesongen ut på at « Slow Horses blir angrepet av leiemordere av en grunn de ikke forstår. «Joes» faller som fluer, og det er opp til agentene i Slough House å avdekke sannheten og finne ut hvordan dette henger sammen med de høytstående i MI5 – alt mens de selv må unngå en grusom skjebne. På mange måter vil opplegget føles kjent hvis dette er ditt sjette eventyr med gjengen, men det er også en styrke, siden det betyr at det kastes bort lite tid på karakterutvikling og oppbygging. Det går rett på sak fra første minutt, og hvis du ikke er oppdatert på den overordnede historien og sammenhengene mellom karakterene, vil sesong 6 etterlate deg i støvet. Dette er en TV-sesong laget for fansen som har fulgt med i årevis, ikke bare tilfeldige seere som leter etter noe å slå på en kveld.

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Siden dette er tilfelle, byr sesong 6 på en enorm belønning. Tråder som ble utforsket i tidligere sesonger kommer endelig fullt ut og fører til avslutninger som vil sjokkere deg og kanskje til og med forferde deg litt. Alt dette skjer samtidig som den karakteristiske spenningen rundt fremtidige hendelser også legges på plass, noe som åpner døren for fremtidige, vidtrekkende narrative avslutninger også. « Slow Horses har alltid vært et sjakkspill fra et handlingsperspektiv, og i denne episoderunden avsluttes spillet med tap på mange forskjellige omganger.

Naturligvis kommer alt dette i tillegg til de karakteristiske toppkarakterene fra den tilbakevendende rollebesetningen, der Gary Oldman fortsetter å briljere som Jackson Lamb, Jack Lowden blomstrer som River Cartwright, Kristin Scott Thomas skiller seg ut som Diana Taverner, og andre birolleinnehavere imponerer også, ikke minst Christopher Chung, Saskia Reeves, Aimee-Ffion Edwards, Tom Edwards og Hugo Weaving. Skuespillerne kan rollene sine utenat, og selv om man kan si at den store ensemblen gjør at noe av den intrikate karakterutviklingen går tapt denne gangen, er det også en slags nødvendig ofring for denne mer eksplosive og actionfylte sesongen, som bytter ut det skyggefulle og vittige spiondramaet mot mer hektisk James Bond-lignende action.

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Så for å komme tilbake til mitt opprinnelige poeng: Nei, det er ingen tegn til utmattelse ennå når det gjelder * Slow Horses*. Denne serien er en gave som bare fortsetter å gi. Den korte spilletiden, de fantastiske karakterarketypene og skuespillerprestasjonene, de fengslende fortellingene, den konstante drivkraften for å føre den overordnede historien videre på meningsfulle måter – denne serien har fortsatt mye å gi. Og hvis avslutningen på sesong 6 er noe å gå etter, kan sesong 7 ennå bli sesongen med de mest jordskjelvende utviklingene – noe som er en svært etterlengtet godbit å tygge på det neste året, mens vi venter på nok en utvilsomt fantastisk runde med episoder.

Seriøst, hvis du ikke allerede har gjort det, så se « Slow Horses. Du vil ikke bli skuffet.