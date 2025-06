Slow Horses tilbake på Apple TV+ i september

HQ

Apple vet at den har fanget lyset i en flaske med Slow Horses, ettersom dramaserien fortsetter å vise seg å være en av strømmerens best mottatte og mest populære. Til tross for at den bare begynte i 2022, har det allerede vært fire sesonger med action, og snart kommer en femte også.

Som bekreftet av streamingtjenesten, kan vi forvente Slow Horses: Sesong 5 starter 24. september med en premiere på to episoder. Etter dette vil de resterende fire episodene i sesongen slippes ukentlig til den avsluttes 22. oktober.

Når det gjelder hva denne neste sesongen vil pakke ut, blir vi fortalt: "Alle er mistenksomme når den fastboende tekniske nerden Roddy Ho har en glamorøs ny kjæreste. Når en rekke stadig mer bisarre hendelser inntreffer i byen, blir det opp til Slow Horses å finne ut hvordan alt henger sammen. Lamb vet tross alt at i spionasjeverdenen gjelder alltid London-reglene - dekk ryggen din."

Apple TV+ har allerede bekreftet at Slow Horses kommer tilbake for en sjette sesong også, så det er rimelig å forvente at sesong 5 avsluttes med en trailer for sesong 6, slik det har vært tilfelle med alle tidligere sesonger av serien.