Sloyd om AI som stjeler jobbene til 3D-kunstnere: "Jeg tror det handler mer om å sette folk i stand til å gjøre mer"

Selv om kunstig intelligens allerede var det viktigste teknologitemaet i 2023, ble det satt enda mer i søkelyset etter den pågående SAG-AFTRA-streiken i Hollywood. Med dette i bakhodet, sammen med de nylig utestengte spillene på Steam på grunn av misbruk av kunstig intelligens, tok vi en prat med Andreas Edesberg fra Sloyd AI på Gamelab Barcelona.

"Jeg føler at det var ChatGPT og det som virkelig brakte det inn i mainstream og fikk alle til å tenke, åh, OK", sier den norske CEO-en om det trendy temaet i videoen nedenfor. "Jeg mener, AI har eksistert lenge. Men nå kunne vi virkelig se bruken av det og den neste fasen med å be om å få noe som helst".

Sloyd AI er et dobbeltsidig verktøy for både utviklere og spillere til å generere 3D-objekter. Slik forklarer Edesberg hva de tilbyr:

"Å lage 3D er ekstremt manuelt. Det er veldig, veldig tidkrevende. Det kan være veldig gøy, men det kan også være utmattende. Og det er mange som bare lager de samme tingene om og om igjen. Kjernetesen vår er at alle vet hvordan en stol ser ut. Alle vet hvordan en pistol ser ut, men kreativiteten ligger i å tilpasse den. Så det er det vi gir brukerne våre. Vi gir dem et basisobjekt, en mal, og så kan de tilpasse det. Men noe av det som skiller oss fra andre, er at det er så raskt at vi kan generere generativ 3D i selve spillene. Så mens spillet kjører, gjør vi det mulig for spillerne selv å skape og overføre det til brukergenerert innhold og slike ting."

"Vi har en webapp, og webappen er en brukervennlig eksportløsning. Og det er OBJ-er og GLB-er. Du kan ta dem med til hvilken som helst plattform, ikke engang spillmotorer, men også andre plattformer til SDK-en for oppretting i spillet, for runtime, sanntidsgenerering. I dag er det en Unity SDK, og vi jobber med åpne API-er for å støtte Unreal og alle de andre motorene også."

Les hele intervjuet hvis du vil vite mer om hvordan modellen mates, hvordan den fungerer på et mer teknisk nivå "som tilpassbare legoklosser", eller det vanskelige spørsmålet om skraping og brudd på opphavsretten. Det er imidlertid slik Edesberg ser på de typiske "AI kommer til å stjele jobben din"-påstandene:

"Jeg tror det handler mer om å gjøre folk i stand til å gjøre mer. Og vi kommer kanskje til å se at de store selskapene vil bli utfordret av mindre team med verktøy som gjør det mulig å gjøre mer. Som et lite team kan du plutselig utfordre de store AAA-selskapene og skape like store verdener. Så ja, det kan være et problem med for store team og store selskaper, men forhåpentligvis vil folk se et stort potensial i sine egne prosjekter. Det er klart at vi vil se mye tøffere konkurranse og flere spill som kommer ut. Men jeg mener, jeg vet ikke, som spiller selv er jeg bare spent på å se flere store spill med oppslukende opplevelser, med flere ting du kan utforske og gjøre".

