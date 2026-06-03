Slutt for tenåringssensasjonene Jódar og Fonseca på Roland Garros, men med svært positive opplevelser

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Tirsdag ble en tøff dag for Rafael Jódar og Joao Fonseca, to av tenåringssensasjonene i ATP, som tok seg til åttedelsfinalene i Roland Garros, men ble eliminert i stumpe nederlag: Jódar (19) ble slått av verdens nummer tre, Alexander Zverev, mens Fonseca (19) også måtte se seg slått i strake sett av en annen ung stjerne, Jakub Mensik, som bare er ett år eldre enn brasilianeren.

Uten Sinner, Alcaraz eller Djokovic forventet noen at Roland Garros skulle bli deres gjennombruddsturnering. Og det har det blitt, i stor grad, selv om ikke i den grad noen forventet. Fonseca (som forbedret sitt beste resultat i en major noensinne etter å ha nådd minst andre runde i alle de fire Grand Slam-turneringene i 2025) sa likevel at det hadde vært en positiv uke, fordi han kom "fra en liten skade og ikke hadde noen forventninger", men klarte å slå Novak Djokovic og Casper Ruud i episke kamper.

"Denne turneringen gir meg mer overbevisning og mer selvtillit til å fortsette og helt sikkert forstå litt mer av kroppen og grensene mine", og la til at han "kan være komfortabel med fysikken sin".

For Jódar var det enda mer imponerende at han nådde kvartfinalen i sin første Grand Slam-turnering, noe svært få har klart før ham. For ett år siden var han rundt 700. plass i verden, og neste uke vil han være på dørene til topp 20. "Det jeg har lært om meg selv er at jeg kan konkurrere mot hvem som helst", sa spanjolen, og innrømmet at han fortsatt har "mye å forbedre, og at disse kampene vil hjelpe meg til å lære å fortsette å forbedre meg".