Slutt med det du holder på med! Witcher Monopoly er ekte, og du kan få tak i et sett i dag

Det er så mange unike Monopoly -samarbeid rundt om i verden i disse dager at det ærlig talt er vanskelig å holde oversikt over dem. Det siste i rekken tar imidlertid sikte på Andrzej Sapkowskis fantasiverden, da The Witcher har blitt tilpasset det tidløse brettspillformatet.

Det stemmer, et The Witcher Monopoly -sett har blitt avduket, og det er faktisk tilgjengelig for kjøp fra og med i dag i Storbritannia, Polen og Australia / New Zealand. Når det gjelder hvordan dette spillet fungerer og passer inn i The Witcher verden, legger sammendraget til:

"Noen ganger er det monstre, noen ganger er det penger. Sjelden begge deler. Kast en mynt til hekseren din og bli med på jakten på seier i MONOPOLY: The Witcher! Reis rundt på kontinentet i denne fantastiske versjonen av det klassiske spillet for å kjøpe, selge og bytte velkjente monstre fra den populære videospillserien, som Bruxa, Crone, Leshen og flere. Få tak i en av seks magiske gjenstandsbrikker, for eksempel krystallskallen eller den flammende boken, og etabler hus og herregårder rundt om på spillebrettet. Utnytt uplanlagte overraskelseslover og tilfeldige dusørkort for å ruinere utfordrerne dine og bli den siste spilleren med kronevaluta for å vinne!"

Spillet er laget for å spilles av 2-6 personer og inneholder seks metallbrikker inspirert av The Witcher-verdenen, inkludert Kaer Mohren, Roach on Roof, Crystal Skull, Leshen, Fiend og Crone. Det har illustrasjoner av de berømte figurene basert på CD Projekt Reds filmatisering av bokserien, og som man kan forvente av et The Witcher -produkt, har det en hard 18+-klassifisering.

Du kan sikre deg et eksemplar i dag ved å besøke Winning Moves, hvor det er i salg for £ 27,99 akkurat nå og vanligvis til £ 34,99.