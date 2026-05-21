Slutten på en æra? Antena 3 mister rettighetene til 'El Rosco' i Pasapalabra, stort sjokk i TV-rettigheter

Pasapalabra, et av de mest kjente TV-spillprogrammene i Spania siden det ble sendt første gang i 2000, vil miste sitt mest kjente og elskede spill, 'Rosco', etter ordre fra Høyesterett, fordi produsenten, Atresmedia, selv om de har rettighetene til formatet, ikke har rettighetene til det spesifikke spillet. Kort fortalt er Pasapalabra en adaptasjon av den kortvarige britiske serien The Alphabet Game (1996-97), hvis rettigheter eies av ITV Studios, men serien ble berømt etter den italienske adaptasjonen Passaparola, som inneholdt det berømte "Rosco"-spillet, kjent der som "Ruota delle lettere".

Men "el Rosco", som er den desidert mest kjente og underholdende delen av programmet, kommer ikke fra det britiske programmet, men eies av et annet selskap, den nederlandske produsenten MC&F. Spillet, der to deltakere må svare riktig på en rask rekke spørsmål, ett for hver bokstav i det spanske alfabetet, ble skapt av to italienere, Reto Luigi Pianta og René Mauricio Loeb, for et annet gameshow kalt End Game 21x100, som senere ble slått sammen med den italienske versjonen av showet (Passaparola) på 1990-tallet, som deretter ga bort rettighetene til spillet til det nederlandske selskapet.

Den spanske versjonen, som har gått på to forskjellige kanaler siden 2000 (Antena 3 og Telecinco), var imidlertid basert på den britiske versjonen fra ITV, som aldri hadde "Rosco"-spillet, som var beskyttet av sine egne immaterielle rettigheter.

Rettsavgjørelsen tvinger Antena 3 til å gjøre endringer i siste liten for showet som etter planen skal sendes i kveld kl. 20:00 CEST. Ifølge El País vil showet fortsatt gå på lufta, men uten stjernespillet vil det miste meste av interessen inntil de finner en erstatning... og håper at publikum aksepterer det.

TV-kanalen er også tvunget til å fjerne fra markedet og ødelegge alle opptak av showet med Rosco-spillet, samt "fjerning fra kommersiell distribusjon, deaktivering og, om nødvendig, ødeleggelse av alle materielle elementer, utstyr eller instrumenter som primært er ment for reproduksjon, opprettelse eller produksjon av ethvert TV-program eller audiovisuelt verk som inkluderer El Rosco."

Med andre ord, et enormt slag som kan påføre kanalen uoverskuelig skade: Det er nesten hver dag det mest sette programmet på TV, med et gjennomsnitt på 1,8 millioner seere og en skjermandel på 20,5 %. Den rettslige seieren i Spania kan åpne døren for MC&F til å forfølge lignende klager i andre land i Latin-Amerika der serien (og "Rosco"-spillet) sendes uten rettigheter...