Slutten på Final Fantasy VII: Remake-trilogien vil "appellere til de som elsket originalen"

Som du sikkert vet, skjer det mange spennende ting med Final Fantasy VII: Remake i nær fremtid. Først kommer det ut på Switch 2 og Xbox Series S/X i januar, etterfulgt av oppfølgeren, Final Fantasy VII: Rebirth. Og på toppen av det hele har vi også den siste tredje delen, som vil bli utgitt på alle formater senere.

Etter det vil trilogien være komplett, og forhåpentligvis vil vi være fornøyde med denne nyinnspillingen, som på mange måter nesten kan betraktes som et nytt spill i stedet for bare en nytolkning av Final Fantasy VII. Det er i det minste det spillregissør Naoki Hamaguchi mener, som kunngjorde under Brazil Game Show 2025 at avslutningen er fullført og at alle fans - både gamle og nye - vil sette pris på det (transkribert av Wccftech) :

"Selvfølgelig har jeg allerede en klar ide om slutten for Final Fantasy VII Remake Part 3. Jeg tror denne avslutningen vil appellere til både de som elsket originalen og de som ble fans av FF7 takket være Remake-serien. Jeg er sikker på at dette nye spillet vil bli elsket av alle."

Vi vet ennå ikke når den tredje delen faktisk vil bli utgitt, men det vil sannsynligvis være minst noen år unna, og 2028 vil være vår gjetning.