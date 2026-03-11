Slutten på Mass Effect 3 var så dårlig at EA ble kåret til det verste selskapet i USA... to ganger

HQ

Det må ikke være hyggelig å motta en pris for å være det verste selskapet i Amerika. Å få den to ganger må svi, vel, dobbelt så mye. Det er egentlig ikke en pris, men det er en indikator på hvor misfornøyde folk var med EA på begynnelsen av 2010-tallet, og Mass Effect var en stor grunn til det.

Det er i hvert fall det tidligere EA-sjefen Peter Moore mener. Moore har hatt sentrale posisjoner i spillbransjen i en årrekke, som president for Sega of America, konserndirektør for Microsofts Interactive Entertainment Business-divisjon (Xbox, for oss lekfolk), og han var COO i EA fra 2012 til 2017. I løpet av disse årene så Moore selskapet vinne sine priser som det verste selskapet i Amerika, og i et intervju med The Game Business gjorde han det klart at han fortsatt ikke er fornøyd med disse seirene.

"To år på rad ble vi i EA kåret til det verste selskapet i Amerika på grunn av slutten på Mass Effect", sa Moore. "Dette er mens BP forurenser Mexicogolfen. Bank of America har fått verdensøkonomien til å kollapse med subprime-lån. Men oberst Shepard dør i Mass Effect 3, og det gjør oss til det verste selskapet i USA."

Vi tillater at Moore husker Shepards rang litt feil, ettersom det er godt over ti år siden figuren var med i et spill. "På det tidspunktet hoppet jeg på Twitter. Jeg begynte å engasjere meg med gamere og all bagasjen som følger med det. Jeg følte at det var den beste måten å finne ut hvordan vi kunne menneskeliggjøre EAs ansikt utad. Jeg tok med meg den lærdommen om å være ansiktet utad og evnen til å engasjere spillere til fotballen. Spillere er ustabile, og fotballfans er ustabile. Jeg følte at det å ikke være kald og distansert, som fotballklubben var med fraværende amerikanske eiere, var veien å gå," fortsatte han. "Mine amerikanske eiere var ikke enige. De likte ikke at jeg engasjerte meg med fansen på sosiale medier. De følte at det ikke var statsmannsaktig."

Moore har ofte tatt ting i egne hender. Han ser på seg selv som ansvarlig for å ha startet konsollkrigene, så det er tydelig at han ser på seg selv som en del av spillhistorien. På samme måte som slutten på Mass Effect 3, og motreaksjonene den fikk, blir husket som et historisk øyeblikk.