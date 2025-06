Slutten på veien: Beat Saber -støtten stoppes på PlayStation

HQ

Uansett om du er en hyppig bruker av virtual reality-videospill eller bare en som flørter med teknologien, er du sannsynligvis kjent med eller klar over Beat Saber. Det har blitt det viktigste VR-spillet i årenes løp, på samme måte som Mario Kart er den viktigste Nintendo-tittelen i disse dager. Det er på grunn av dette at det kanskje overrasker deg å høre at Beat Saber -støtten er på vei mot slutten, men bare på PlayStation.

Jepp, det har blitt bekreftet at PS4- og PS5-iterasjonene av spillet ikke lenger vil motta ytterligere støtte eller nytt innhold, og avslutter det som har blitt syv års støtte. Årsaken ser ut til å dreie seg ganske enkelt om å forberede seg på hva som er neste for Beat Saber -serien, som vi blir fortalt på en FAQ-side følgende :

"Når vi ser på fremtiden og planlegger det neste store spranget for Beat Saber, har vi tatt beslutningen om å ikke lenger gi ut oppdateringer for PS4 og PS5 fra og med juni 2025. Vår lidenskap for VR er fortsatt urokkelig. Vi gleder oss over mulighetene som ligger foran oss, og hva vi kan gi Beat Saber fans som har vært med på denne reisen med oss de siste 7 årene."

Spillet vil fortsatt kunne spilles og kjøpes for PlayStation VR-brukere, men det vil ikke få noe nytt innhold eller støtte i fremtiden. I tillegg vil flerspiller for PS-versjonene bli deaktivert fra og med 21. januar 2026, selv om krysskjøp ikke vil bli fjernet i overskuelig fremtid.

Det bemerkes også at "det er ingen endringer i Steam-støtte; musikkutgivelser vil fortsette å bli delt på Steam", og at Lady Gaga's Abracadabra fra 5. juni er det siste nye innholdet som blir lagt til PS-versjonene.

Er du overrasket over denne utviklingen?