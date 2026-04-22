Sluttspill i Euroleague: Monaco og Barcelona kjemper om den siste plassen i sluttspillet på fredag

Euroleague-sluttspillet er nesten klart til å begynne neste uke, med seks lag kvalifisert gjennom den ordinære sesongen: Olympiacos, Valencia Basket, Real Madrid, Fenerbahçe, Zalgiris, Hapoel Tel Aviv.

Men før det finner play-in-turneringen sted, med lagene som endte mellom 7. og 10. plass. Panathinaikos, som endte på 7. plass, kvalifiserte seg direkte da de slo Monaco, som endte på 8. plass, med 87-79 på tirsdag. Samtidig slo Barcelona, som endte på niendeplass, Crvena zvezda, som endte på tiendeplass, med 80-72.

Finalen av de åtte playoff-plassene går til Monaco eller Barcelona, som møtes fredag 24. april kl. 19:30 CEST, 18:30 BST.

Euroleague-sluttspillet - kamper og datoer

Sluttspillet i Euroleague starter tirsdag 28. april og avsluttes senest onsdag 13. mai. Det spilles best av fem kamper, og plasseringen i den ordinære sesongen spiller en rolle i kampoppsettet:



Olympiakos (1) mot Monaco eller Barcelona (siste vinner av play-ins)



Valencia Basket (2) mot Panathinaikos (7, første vinner av play-ins)



Real Madrid (3) mot Hapoel Tel Aviv (6)



Fenerbahçe (4) mot Zalgiris (5)



De tre første kampdagene i sluttspillet er bekreftet: de to første kampdagene, hele uken mellom 28. april og 1. mai, og den tredje og, om nødvendig, fjerde kampdagen den påfølgende uken, mellom 5. mai og fredag 8. mai. Hvis det er nødvendig, vil den siste kampdagen avsluttes senest 13. mai, med Final Four (direkte knockout, enkeltkamp) mellom 22.-24. mai i Aten.