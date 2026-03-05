Sluttspillet i EFL Championship om opprykk til Premier League utvides fra fire til seks lag

HQ

Å rykke opp til Premier League er en av de største prestasjonene et engelsk fotballag kan drømme om, og fra og med neste sesong vil flere lag kunne konkurrere om en sjanse i den øverste divisjonen, ettersom English Football League har bekreftet at EFL Championship-sluttspillet vil øke fra fire til seks lag fra og med 2026/27.

Sluttspillfinalen regnes som den mest lukrative enkeltkampen i verdensfotballen, ifølge SkySports, og nå vil flere lag konkurrere om å nå den, "noe som vil styrke mesterskapet som en konkurranse og gi flere klubber og deres supportere en reell mulighet til å rykke opp", sier EFL-sjef Trevir Birch.

Med det nåværende systemet, som har vært på plass siden 1989/90, rykker lagene som ender på første- og andreplass i Championship automatisk opp til Premier League, mens lagene mellom tredje- og sjetteplass spiller to semifinaler og deretter en finale. Fra og med neste sesong, og selv om formatet ikke er avslørt, forventer Sky at tredje- og fjerdeplassene vil kvalifisere seg til semifinaler; femte- og åttendeplassene og sjette- og syvendeplassene vil spille kvartfinaler. Finalen vil fortsatt finne sted på Wembley Stadium.