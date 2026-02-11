Sluttspilltider i Champions League for kvinner i februar: Arsenal, Real Madrid, Atleti, Juve...

HQ

UEFA Women's Champions League fortsetter i dag, med den første utgaven av knockout-sluttspillet, ettersom damekonkurransen i år tar i bruk det nye formatet som ble introdusert i herreturneringen forrige sesong. Etter en ligafase kvalifiserte de fire beste lagene seg til kvartfinalene, og de neste åtte beste lagene vil spille en ekstra utslagsrunde (med to kamper) denne måneden for å gå videre i kampen.

Barcelona, Lyon, Chelsea og Bayern München er de fire lagene som er fritatt fra å spille denne runden, som noen feilaktig kaller "åttendedelsfinale", til tross for at det bare er åtte lag i den. Her er alle kampene denne og neste uke:

Onsdag 11. februar



OH Leuven mot Arsenal (18:45 CET, 17:45 GMT)



Paris FC mot Real Madrid (21:00 CET, 20:00 GMT)



Torsdag 12. februar



Wolfsburg mot Juventus (18:45 CET, 17:45 GMT)



Atlético de Madrid mot Manchester United (21:00 CET, 20:00 GMT)



Onsdag 18. februar



Real Madrid mot Paris FC (18:45 CET, 17:45 GMT)



Arsenal mot OH Leuven (21:00 CET, 20:00 GMT)



Torsdag 19. februar