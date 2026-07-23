Små porsjoner blir stadig vanligere på restauranter

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Helt siden Ozempic ble lansert som et slankemiddel, har det tatt verden med storm, og kiloene smelter bort som aldri før – på godt og vondt. Mange som virkelig trenger å gå ned i vekt av helsemessige årsaker, har hatt stor nytte av det, mens allerede slanke Hollywood-kjendiser beskyldes for å bli så usunt tynne at det har oppstått et nesten farlig avmagret ideal.

Nå melder SVT (i likhet med The New York Times tidligere) at mange restaurantgjester ber om mindre porsjoner, en trend som ser ut til å ha fått fart i kjølvannet av slankemedisiner. Restauranter SVT har snakket med, bekrefter at stadig flere gjester ber om mindre porsjoner.

I USA har mange restauranter allerede begynt å servere slankemenyer, selv om denne trenden ennå ikke ser ut til å ha slått an i Europa.