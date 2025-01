Små svarte hull kan gjemme seg i hverdagslige gjenstander

HQ

Noen forskere mener at de minste svarte hullene, som ble dannet i universets kaotiske barndom, kan gjemme seg i det fri - innebygd i planeter eller til og med etterlate seg mikroskopiske tunneler i hverdagsmaterialer her på jorden. Ifølge en ny studie fra University at Buffalo kan disse ur-svarte hullene alt fra å danne hule planetoider i verdensrommet til å slå seg gjennom steiner og metaller med tunneler som kan påvises i mikroskop. Selv om sjansene for å finne disse unnvikende restene er små, mener forskerne at det er verdt å lete gjennom gamle materialer, ettersom gevinsten kan omskrive det vi vet om mørk materie og universet. Så neste gang du ser en gammel stein eller en knirkende bygning, kan du være i nærheten av sporene etter en kosmisk inntrenger?

Hva ville du undersøkt først hvis du ville jakte på urtidens sorte hull?

Shutterstock

