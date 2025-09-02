Smart jobber med en ny toseters helelektrisk bybil

HQ

Smart En gang i tiden så Smart ut til å revolusjonere bylivet ved å tilby en liten modell som enkelt kunne navigere i trange bygater, samtidig som den var effektiv og kostnadseffektiv. Selv om det finnes mange Smart biler på veiene, er det en stund siden en ny modell debuterte, men dette vil endre seg i fremtiden.

Smart Nå har nemlig selskapet avslørt at de jobber med en helt ny toseters bybil, som faktisk blir en helelektrisk modell. Den vil bli kjent som Smart #2, og den skal videreutvikle selskapets ultrakompakte segment ved å kombinere "gjennomtenkte teknologiløsninger samtidig som den utvikler kjerneegenskapene til det opprinnelige smart fortwo-ikonet."

I en kommentar til denne kunngjøringen forklarte Dirk Adelmann, administrerende direktør i Smart Europe: "smart #2 vil forme en ny æra av individuell urban bilisme, spesielt i klassiske smartbyer som Roma eller Paris. Beslutningen kommer på riktig tidspunkt, ettersom vi drar nytte av de respektive styrkene til våre hovedaksjonærer Mercedes-Benz og Geely, og opplever en sterk støtte fra nye investorer, sammen med den vellykkede markedslanseringen av smart #5. Den nye smart #2 vil bli et unikt, men autentisk tilskudd til vår helelektriske produktportefølje av smart i Europa."

Smart #2 er planlagt å ha premiere sent i 2026, og den skal produseres i Kina, der modellen for øyeblikket er i sin endelige design- og utviklingsfase. Dette kjøretøyet vil også innlede et nytt kapittel for selskapet, som ønsker å "bringe tilbake ikonet for urban mobilitet."

