Smart vender tilbake til røttene med ny bitteliten Concept #2-bil

Smart startet med å lage små toseters bybiler, og beveget seg deretter gradvis bort fra disse konseptene for å utvide porteføljen. Nå ser det ut til at de er på vei tilbake til der det hele startet.

Som Top Gear rapporterer, kan dette nye Concept #2 sees på som en moderne reboot av Fortwo, med et fotavtrykk på under tre meter, liten svingradius og et Aston Martin Cygnet-inspirert eksteriør.

"For meg personlig er det et veldig spesielt øyeblikk å presentere Smart Concept #2 som det første konkrete utsynet til gjenoppfinnelsen av vår ikoniske toseter. Concept #2 kombinerer kreativiteten og lidenskapen til vårt Mercedes-Benz designteam og gir en klar visjon av de fremtidige kvalitetene til Smart #2. Det er en bil som er formet av måten europeiske Smart-kunder virkelig lever og beveger seg på - uanstrengt, smidig og effektiv," sier Wolfgang Ufer, sjef for Smart Europe.

Du kan se de første bildene av Concept #2 nedenfor.