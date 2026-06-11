Smartbriller er den nye, populære måten å jukse på skoleeksamener

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Elever har jukset på eksamener i alle tider, og nå gir teknologien dem nye verktøy til å gjøre nettopp det. Som rapportert av Android Police, er smartbriller den nyeste måten å jukse på eksamener.

Et tilfelle som for tiden skaper overskrifter kommer fra Sør-Korea, bare noen uker etter at Ray-Ban Meta-smartbrillene ble lansert i regionen. To studenter ble tatt i å bruke smartbriller med AI-funksjoner etter å ha avlagt Test of English for International Communication (TOEIC)-eksamen. Studentene som ble tatt i å jukse har fått eksamensresultatene sine annullert, og har fått forbud mot å avlegge TOEIC-eksamen i fire år.

Det er ikke klart hvordan smartbrillene ble brukt under eksamenen, men det spekuleres i at kameraet og enten en skjerm i linsen eller innebygde høyttalere ble brukt sammen med AI-funksjonen for å hjelpe til med oversettelser og svar på spørsmål.

På den andre siden av kloden, i USA, har College Board forbudt bruk av smartbriller under SAT-prøver (College Admissions Test) fra og med mars 2026. Og i Storbritannia har smartbriller blitt fremhevet som en måte for studenter å jukse på eksamener.