Smarttelefonene er årsaken til fallende fødselsrater, i hvert fall ifølge disse studiene

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Det er ingen tvil om at smarttelefoner har forandret livene våre. Men hvor mye av denne forandringen har vært negativ, og hvor mye har vært positiv?

Som rapportert av The New York Times og Digital Trends, er smarttelefoner årsaken til fallende fødselsrater i USA og i 128 land.

Den opprinnelige iPhone-en fungerte bare på AT&Ts nettverk, og dette ga forskerne et naturlig eksperiment. Fylker med god AT&T-dekning fikk tidlig tilgang til smarttelefoner, mens fylker uten i stor grad ikke gjorde det. Ved å sammenligne fruktbarhetsdata mellom disse to gruppene konkluderte forskerne med at tilgang til iPhone var årsaken til så mye som halvparten av nedgangen i fødselsraten i USA mellom 2007 og 2011, med sterkest effekt i aldersgruppen 15–24 år.

Og årsaken? Forskerne peker på en dreining bort fra sosialt samvær ansikt til ansikt, større tilgang til pornografi og bedre kunnskap om prevensjon og abortmuligheter.

En annen studie tok et bredere perspektiv. I den studien undersøkte forskerne data fra Verdensbanken som dekket 128 land og fant at fruktbarhetsratene blant tenåringer falt kraftig så snart smarttelefoner ble vanlige, uavhengig av forskjeller i helsesystemer, religion eller økonomiske forhold. I USA fant de at fylker med raskere bredbånd og 4G-dekning opplevde en kraftigere nedgang i fødselsratene blant tenåringer.

Men som forventet er ikke alle overbevist, til tross for resultatene fra disse to studiene. Økonomen Theodore Joyce ved Baruch College påpeker at tenåringsfødselsratene allerede var på vei ned før 2007, og sier at smarttelefonhypotesen, selv om den er plausibel, fortsatt er ubevist.