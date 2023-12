Smash Bros-skaperen: "Jeg lager fortsatt spill"

HQ

Masahiro Sakurai er nok mest kjent som skaperen av den svært populære Smash Bros. -serien, der den siste delen, Super Smash Bros. Ultimate, ble lansert for fem år siden. Han har vært svært åpen om at arbeidet med disse spillene har vært svært tøft, og at han har vanskelig for å se hvordan Ultimate kan forbedres vesentlig, samtidig som han har uttrykt at han ønsker å trappe ned tempoet og trekke seg litt tilbake.

Heldigvis (for oss) ser det imidlertid ut til at Sakurai fortsatt er i full gang med å utvikle videospill. I en ny video som er delt på Youtube, sier han at han fortsatt lager videospill:

"Når det gjelder meg, lager jeg fortsatt spill for tiden, men jeg lager også denne Youtube-kanalen."

Selv om vi ikke har noen anelse om hva Sakurai jobber med, håper vi at det er et nytt Smash Bros. for den nye Nintendo-konsollen, som ryktes å bli lansert i løpet av 2024. Er det noe spesielt du ønsker å se neste gang?

Takk, Nintendo Life