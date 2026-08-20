Smiling Friends Manusene til sesong 4 er skrevet, og hvis skaperne har lyst til å komme tilbake, vil de hente dem frem

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Smiling Friends Smiling Friends, den populære animerte komedieserien fra skaperne Zach Hadel og Michael Cusack, sjokkerte fansen tidligere i år, da det plutselig ble kunngjort at serien skulle avsluttes. Adult Swim hadde bestilt to sesonger til av « », men Hadel og Cusack visste at det var på tide å si farvel.

«Både Zach og jeg snakket med hverandre og tenkte: ‘Vi er helt tomme for ideer akkurat nå.’ Vi visste bare at det var riktig å avslutte det der,» sa Cusack til The Hollywood Reporter. Det betyr ikke at skaperne var tomme for ideer, men at gnisten ikke var der for at de skulle kunne jobbe videre med noen av dem.

Ifølge Hadel og Cusack ville døren være åpen hvis de ønsket å komme tilbake til serien, siden de allerede har skrevet ned ideer og til og med utarbeidet manusutkast. «Den største misforståelsen er at folk tror vi var kreativt utbrente, eller at vi ikke hadde noen ideer. Det er det stikk motsatte av sannheten... Vi har fortsatt et Google-dokument fullt av en haug med ideer, men vi ville ikke ha vært fornøyde med å gjøre det. Det ville ikke ha vært dårlig, men det ville ganske enkelt ha mistet gnisten,» forklarte Hadel.

«Vi hadde manus klare for sesong fire, selv om de var på utkaststadiet. Om noen år, hvis Zach og jeg får lyst til å lage serien igjen, skal vi grave dem frem og se om de er verdt å satse på, eller om vi vil starte på nytt», la Cusack til.

Da de først kunngjorde at serien skulle avsluttes, sa skaperne av «Smiling Friends» at det kanskje en dag ville dukke opp en mulighet til å komme tilbake. Men akkurat nå er det ingenting på gang, bortsett fra andre prosjekter for Hadel og Cusack. «Michael og jeg holder allerede på med noe som er veldig lite og veldig dumt. Noen vil faen meg hate det, men det er nettopp derfor jeg elsker det,» sa Hadel.