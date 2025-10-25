Smiling Friends-medskaper sier at han kan se for seg at serien ender med at fansen hater den

Smiling Friends har vært en regnbuefarget, ADHD-apellerende slag i trynet på tegnefilmverdenen, og har vært en snakkis i byen siden den debuterte på Adult Swim. Serien kombinerer en helt unik humor med medskaperne Zach Hadel og Michael Cusacks stemmebruk, som er finpusset etter mange år på YouTube, og har raskt fått et stort publikum, men selv om stadig flere fans kaster seg over serien, har Hadel og Cusacks mantra forblitt det samme.

"Jeg ville vært en jævla løgner [hvis jeg sa at jeg ikke lyttet til fansen]", sa Hadel til Variety i et nylig intervju. "Både Michael og jeg kommer fra YouTube, så jeg vokste opp med å legge ut tingene mine rått ... Jeg har en metode der jeg leser så mye jeg kan i 48 timer om en episode, helt til jeg har sett alle mulige innspill. Men vi har aldri, aldri, aldri gått inn i et skriverom og sagt: "Vel, fansen sa dette, så vi bør gjøre dette."

"Vi er litt sta på den måten at vi sier: 'Nei, vi vet hva som er bra med serien vår'. Men hvis du leser en kommentar i ny og ne, og den stikker dypt, er det som regel noe du ubevisst er enig i. Så det er bra å lese for å få tilbakemeldinger. Men ofte leser vi noe og tenker: "Nei."

Det er tydelig fra begge kommentarene at skaperne ikke har noen intensjon om bare å følge det fansen ønsker. Hadel sa til og med at det ville være greit for ham å avslutte serien på et punkt der han elsket den, men fansen ikke gjorde det. "Jeg kan virkelig se for meg at serien ender med at vi elsker den og folk hater den. Jeg sier ikke at det kommer til å skje, men jeg sier bare at det hadde vært greit for meg. Det synes jeg er morsomt. Det er bedre enn å gjøre fanservice. Vi gjør det vi synes er morsomt," sa han.

Ettersom Smiling Friends Sesong 4 og 5 er bekreftet, og sesong 3 for øyeblikket sendes, tviler vi på at serien kommer til å ta slutt med det første.