nyheter
Smiling Friends

Smiling Friends Sesong 3 har premiere 5. oktober

Den tredje sesongen får først premiere på adult swim og deretter på HBO Max.

Den respektløse og eklektiske komedieserien Smiling Friends kommer tilbake på adult swim den 5. oktober.

Serien, som følger veldedighetsarbeiderne Charlie og Pim i deres forsøk på å få folk til å smile, ble opprinnelig sendt i 2022. En andre sesong kom i fjor, og ettersom serien fortsetter å øke sin tilstedeværelse, spesielt på nettet, var det ingen som ble overrasket da sesong 3 ble avslørt.

Selv om den 5. oktober er den offisielle premieredatoen, må de som ikke har tilgang til Adult Swim vente til dagen etter med å se serien på HBO Max. Det er foreløpig uklart hvilken sprø retning karakterene vil ta i sesong 3, men ettersom Smiling Friends er mer en antologi enn en serie med et lineært plot, er mulighetene nesten uendelige.

Smiling Friends

