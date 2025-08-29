Smiling Friends Sesong 3 har premiere 5. oktober

Den respektløse og eklektiske komedieserien Smiling Friends kommer tilbake på adult swim den 5. oktober.

HQ

Serien, som følger veldedighetsarbeiderne Charlie og Pim i deres forsøk på å få folk til å smile, ble opprinnelig sendt i 2022. En andre sesong kom i fjor, og ettersom serien fortsetter å øke sin tilstedeværelse, spesielt på nettet, var det ingen som ble overrasket da sesong 3 ble avslørt.

Selv om den 5. oktober er den offisielle premieredatoen, må de som ikke har tilgang til Adult Swim vente til dagen etter med å se serien på HBO Max. Det er foreløpig uklart hvilken sprø retning karakterene vil ta i sesong 3, men ettersom Smiling Friends er mer en antologi enn en serie med et lineært plot, er mulighetene nesten uendelige.