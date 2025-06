Smiling Friends Sesong 3 sendes til høsten

Smiling Friends Det ser ikke ut til at Adult Swim skal noe sted med det første. Den merkelige animasjonsserien kommer med sin tredje sesong denne høsten på Adult Swim, og det er også bekreftet at en fjerde og femte sesong er under arbeid.

HQ

Smiling Friends ble første gang sendt i januar 2022, og følger Pim, Charlie, Alan, Gleb og Mr. Boss mens de jobber i en veldedig organisasjon som har som mål å hjelpe folk med å få smilet tilbake i ansiktet. Hvis du har sett en episode av serien, vet du at handlingen sjelden er så enkel. Serien har funnet et publikum blant fans som er ute etter merkelig humor og gjennomgående rariteter.

Adult Swim kunngjorde utgivelsesvinduet for sesong 3 og showet fortsetter frem til sin 5. sesong på sosiale medier, hvor en av skaperne, Zach Hadel, svarte med følgende :

"[Michael Cusack] og jeg bestemte oss veldig tidlig for at vi ikke ville at showet skulle bli for lenge eller bli foreldet, og vi har tenkt å holde oss til det. Jeg vet ikke hvor lenge vi kommer til å fortsette, men jeg er veldig stolt av det vi har skapt, og jeg gleder meg til at alle skal få se hva som er i vente denne sesongen."

Hvis den tredje sesongen sendes til høsten, vil vi sannsynligvis snart få en fast lanseringsdato.