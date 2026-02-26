Smiling Friends til tross for at sesong 4 og 5 er bekreftet, er det slutt etter sesong 3

Antar at ingen vil smile lenger. Etter tre sesonger med latter har Smiling Friends skaperne Zach Hadel og Michael Cusack kunngjort at de avslutter serien. Dette kommer etter at det ble bekreftet at vi ville få minst to sesonger til fra Smiling Friends' nettverk Adult Swim.

Hadel og Cusack hadde flere ganger sagt at de bare ønsket å holde showet gående så lenge de var interessert i det. I en 6-minutters video som ble lagt ut på Adult Swims sosiale medier, ble det avslørt at serien avsluttes etter sesong 3. Det kommer to episoder til rundt april, men det er bekreftet at dette ikke er en spøk, og at Smiling Friends virkelig er ferdig.

Hadel og Cusack sier at de er stolte av det de har oppnådd med serien, men at de har blitt utbrente etter å ha jobbet med den i årevis. Ettersom de virker som serieskapere som heller vil avslutte en serie enn å se den forfalle, kan vi forstå hvorfor Smiling Friends møter en for tidlig slutt.