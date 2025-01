Smite 2 blir gratis å spille neste uke

HQ

Hvis du har sittet på sidelinjen og fulgt med på Smite 2, og ventet på at spillet skulle følge retningen til forgjengeren ved å bli et gratis å spille spill, har vi noen gode nyheter for deg. Hi-Rez Studios og utvikler Titan Forge Games har kunngjort at Smite 2 vil skifte til et gratis å spille format så snart som neste uke, 14. januar 2025 for å være nøyaktig.

Dette gratis-å-spille-flyttet vil ikke bare gjøre spillet mer tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X / S-enheter, men det vil også komme sammen med en stor oppdatering som gjør mange endringer og legger til en haug med nytt innhold.

For det første vil 3v3 Joust -modusen, som bygger på 5v5 Conquest og Arena -modusene som er tilgjengelige, også debutere i tittelen neste uke. Det kommer med et nytt kart med Arthurian-tema med teleportere og Stealth Grass, og du kan se et utdrag av det på bildet nedenfor. Titan Forge lover også at 5v5 Assault modus kommer også, og at 1v1 Duel modus vil debutere i spillet snart også.

Når det gjelder spillmoduser, vil Conquest se en rekke forbedringer og endringer, inkludert en ny layout som lover bedre flyt, nye jungelleirer å dyrke og jungelsjefoppsamlinger å tjene, samt en rekke nye breakables rundt på kartet for å fange nye forbruksvarer og ekstra brukbart gull.

Som per Gods, vil en helt ny bli med i kampen. Aladdin, The Sultan Den første av de nye panteonene, kjent som Tales of Arabia, og han vil være en magisk snikmorder designet for Jungler -rollen, som bruker hybridskalering. Han vil bringe med seg ny bevegelsesteknologi som gjør det mulig for ham å løpe på vegger, en 3 Wishes evne som enten gir gjenoppliving, ekstra gull som kan tjenes, eller en fullstendig tilbakestilling av nedkjøling av evnen, og har en Ultimate evne som fanger fiender i den berømte lampen hans.

Ellers kommer fire Smite 1 Gods tilbake, med Ullr, Agni, Geb, og Mulan debuterer også. Disse fire vil være veldig like, men litt forskjellige takket være nye evner. Ullr vil nå etterlate seg langsomme eller beskyttende makuleringssoner på pilen og sprangevnen, Agni tenner seg selv når han får et drap for å aktivere ytterligere passiv skade, Geb kan hoppe på Roll-Out for å slå opp fiender og også skjoldet hans deler nå passiv skadebeskyttelse til allierte, og Mulan kan bruke et forbruksbanner for å øke opptjent XP og forbedre alliert bevegelseshastighet, alt mens hennes Ultimate forbedres nå når hun skalerer hver av evnene sine.

En av de store nye funksjonene inkluderer Aspects, som er en måte å justere og endre hvordan Gods spiller i spillet. Med denne gratis å spille-lanseringen vil det være 20 av de 45 Gods med Aspects, med noen eksempler på at Athenas teleport nå er rettet mot fiender for å svekke dem eller Cernunnos mister sine fjernangrep for forbedrede nærkampangrep. Aspects velges i starten av spillet og opprettholdes i hele kampens varighet.

Ellers lover Titan Forge UI-forbedringer, PC-tekstchat, buffed crowd control, forbedrede elementer i gjenstandsbutikken, nye meldinger, mer nyttige guider, forbedret automatisk bygging, ytelsesoptimaliseringer og også en stor liste med balanseendringer også.

Selv om alt dette kommer 14. januar, kan du forvente tonnevis av ytterligere Smite 2 nyheter mellom 17. og 19. januar når Founder's Series Finals finner sted i Las Vegas.