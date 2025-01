Smite 2 får en ny gud hver uke frem til august

HQ

Etter en ganske steinete start som et Alpha -prosjekt, tok Smite 2 nylig spranget til å bli et free-to-play-spill som forgjengeren, en endring som også ble støttet med en massiv oppdatering som introduserte en rekke ekstra spillmoduser, spillbare guder og velkomne forbedringer. Dette er imidlertid bare starten på hva utvikleren Titan Forge Games har planlagt for MOBA, noe som ble bekreftet på Smite 2 Founder's Series i Las Vegas i helgen.

Det viktigste å merke seg er at MOBA-oppfølgeren vil få mange nye spillbare karakterer de kommende månedene. Titan Forge lover å lansere en ny karakter hver uke, hvor flertallet av disse er guder fra Smite 1. Cabrakan ble lansert i går, Vulcan kommer 27. januar, Hun Batz 3. februar, Rama 10. februar, Achilles 17. februar, Artemis 24. februar, og deretter Awilix 3. mars. Dette vil fortsette som et nesten ukentlig løfte frem til august, og det eneste som endrer disse planene er introduksjonen av Smite 2-eksklusive nye guder.

Den neste, etter tillegget av Aladdin i forrige uke, vil være Bari. Hun er en Carry karakter som tilsynelatende vil passe inn i et koreansk panteon, og hun vil lanseres i spillet så snart som 10. mars.

Når det gjelder ytterligere detaljer om Bari og de andre tilbakevendende gudene, har Titan Forge ikke sagt noe mer ennå, men en ting er klart, det er en veldig spennende tid å være fan av Smite.